Плиз текст песни из мультфильма барби это просто называется песня

Музыка
Плиз текст песни из мультфильма барби это просто называется песня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу цветка бутон, Покрасить в новый тон, Вдруг синим станет он, Как чудесно! Как бабочек наряд, И вдруг они взлетят. Мне стоит лишь чуть-чуть, Рукой моей взмахнуть, Я поняла в чём суть, Если честно. Заветная мечта,  И я уже звезда! Ведь это просто! Волшебство здесь! Это просто! Волшебство здесь! Могу сменить наряд, Причёску или взгляд. По воздуху летят, Чашки чая. И на твоём столе, Воздушное суфле. Хейеее. Могу весь мир любить, Могу другою быть. Для ожерелья нить, Я сплетаю. Теперь подвластна мне, Вся радость новых дней. Хейеее! Ведь это просто! Волшебство здесь! Это просто! Волшебство здесь! Как сон наяву, парить! Там вдали я плыву, в синеву! Значит так, я живу! Ведь это просто! Волшебство здесь! Это просто! Волшебство здесь! Волшебство здесь! Волшебство здесь!
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