Периметр 28 см . Найдите его площадь .
Математика
Периметр 28 см . Найдите его площадь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 умножить на 4 равно 112
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