Как проходило восстание Спартака? Какими умениями владели гладиаторов?

Гость: Гость:

О вос­ста­нии Спар­та­ка напи­са­но так мно­го, что, каза­лось бы, изу­чен этот пред­мет дос­ко­наль­но, но все же и вос­ста­ние, и лич­ность его вождя во мно­гом плод уси­лий не исто­ри­ков, а бел­ле­три­стов. Спар­так при­тя­га­те­лен. Мож­но гово­рить о фено­мене Спар­та­ка. В исто­рии чрез­вы­чай­но ред­ки слу­чаи, когда лич­ность после мно­го­ве­ко­во­го забве­ния воз­рож­да­лась бы к сла­ве столь бли­ста­тель­ной, что она затме­ва­ет самых зна­ме­ни­тых совре­мен­ни­ков.Одним из глав­ных исто­ри­че­ских источ­ни­ков, осве­ща­ю­щих вос­ста­ние, явля­ет­ся Плу­тарх. Несколь­ко стра­ниц жиз­не­опи­са­ния Мар­ка Лици­ния Крас­са, вхо­дя­ще­го в«Срав­ни­тель­ные Жиз­не­опи­са­ния», пода­ри­ли Спар­та­ка исто­рии, кото­рая пона­ча­лу оста­лась к нему рав­но­душ­на.Плу­тарх оста­вал­ся акту­аль­ным и в Сред­ние века, и в Новое вре­мя, чита­ли его весь­ма усерд­но, но ничье вни­ма­ние не при­влек вос­став­ший раб, про­тив­ник Мар­ка Крас­са — вооб­ра­же­ние поко­ря­ли бли­ста­тель­ные рим­ские орлы и поступь маке­дон­ских фаланг: совре­мен­ни­ков Колум­ба и Фри­дри­ха Вели­ко­го вол­но­ва­ли совсем дру­гие име­на. Но подо­шел к кон­цу век восем­на­дца­тый, и в рево­лю­ци­он­ной Фран­ции имя Спар­та­ка вдруг вспых­ну­ло ярко, как факел, как сим­вол сво­бо­ды и геро­и­че­ской борь­бы за сво­бо­ду.Образ Спар­та­ка соче­тал в себе два прин­ци­па, оди­на­ко­во близ­ких созна­нию фран­цу­зов, да и всех евро­пей­цев зарож­да­ю­ще­го­ся девят­на­дца­то­го века: сво­бо­да и пат­ри­о­тизм как слу­же­ние родине, а не фигу­ре само­держ­ца. У Аппи­а­на, напри­мер, мож­но про­честь: «Он (Спар­так) рань­ше вое­вал с рим­ля­на­ми (конеч­но, за сво­бо­ду род­ной зем­ли), попал в плен и был про­дан в гла­ди­а­то­ры». Перед нами в соче­та­нии с пре­вос­ход­ным отзы­вом о Спар­та­ке Плу­тар­ха — без­упреч­ная био­гра­фия пат­ри­о­та, под­верг­ше­го­ся лише­ни­ям раб­ства, но не сми­рив­ше­го­ся с его позор­ны­ми цепя­ми. Имен­но таким изоб­ра­зил Спар­та­ка Раф­фа­эл­ло Джо­ва­ньо­ли, и этот образ на дол­гие годы сде­лал­ся эта­лон­ным.Исто­ри­че­ски вос­ста­ние Спар­та­ка осве­ще­но пре­крас­но. Толь­ко в нашей стране к этой теме обра­ща­лись в свое вре­мя: А. В. Мишу­лин в моно­гра­фи­ях «Спар­так» и«Спар­та­ков­ское вос­ста­ние», А. А. Мотус-Бек­кер «Из исто­рии вос­ста­ния Спар­та­ка», Карыш­ков­ский П. «Вос­ста­ние Спар­та­ка», С. Л. Утчен­ко в сво­их кни­гах «Юлий Цезарь», «Цице­рон и его вре­мя», В. А. Лес­ков в кни­ге «Спар­так», вышед­шей в серии ЖЗЛ. Но все иссле­до­ва­те­ли вос­ста­ния нахо­ди­лись так или ина­че под оба­я­ни­ем обра­за Спар­та­ка — бор­ца за сво­бо­ду, Спар­та­ка — осво­бо­ди­те­ля рабов, создан­но­го вооб­ра­же­ни­ем рома­ни­стов. Насто­я­щая ста­тья явля­ет­ся попыт­кой пере­осмыс­лить исто­ри­че­ский образ Спар­та­ка, по воз­мож­но­сти осво­бо­дить его от ретро­спек­тив­ных насло­е­ний и пока­зать Спар­та­ка и его вос­ста­ние в под­лин­ном све­те эпо­хи.