Пожалуйста упражнения 42 ну оч надо! Заранее спасибо большое )

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Пожалуйста упражнения 42 ну оч надо! Заранее спасибо большое )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечаянная встреча,пуганая ворона, непуганая дичь, раненый солдат,раненый пулей зверь,израненный ветеран,сеяная мука,посеянная рожь,засеянные поля,соломенная шляпка,берестяная игрушка, ветреная погода,серебряное кольцо,посеребренный ковш,юный автор,вареник,пленник ,изменница,пшеница ,воспитанник , приданное   
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