Какой город был столицей России в 12 веке? а) Владимир, б) Москва, в) Псков, г) Черниг??в, д) Муром, е) Смоленск, ж) Тверь, з) Ярославль.
История
Какой город был столицей России в 12 веке? а) Владимир, б) Москва, в) Псков, г) Черниг??в, д) Муром, е) Смоленск, ж) Тверь, з) Ярославль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир стал столицей Руси в конце 12 века)
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