Какой город был столицей России в 12 веке? а) Владимир, б) Москва, в) Псков, г) Черниг??в, д) Муром, е) Смоленск, ж) Тверь, з) Ярославль.

История

Какой город был столицей России в 12 веке? а) Владимир, б) Москва, в) Псков, г) Черниг??в, д) Муром, е) Смоленск, ж) Тверь, з) Ярославль.

Автор: Гость