Помогите пожалуйста! СРОЧНО! О. И. Высотская Весенние рубашки Надели лужайки Цветные рубашки: На ткани зелёной Белеют ромашки. У ворота выткана Красная смолка, И жёлтые лютики Вышиты шёлком. Сплелись колокольчики В ...
Литература
Помогите пожалуйста! СРОЧНО! О. И. Высотская Весенние рубашки Надели лужайки Цветные рубашки: На ткани зелёной Белеют ромашки. У ворота выткана Красная смолка, И жёлтые лютики Вышиты шёлком. Сплелись колокольчики В синие пряжки... Лучами --- Не иглами --- Сшиты рубашки. 1. Что поэтесса сравнивает с цветными рубашками? Почему? 2. Кто сшил лужайкам рубашки? Почему тебе так кажется, ведь об этом не написано в стихотворении? 3. Почему автор сравнивает лучи с иголками? Только ли из-за сходства формы? Что создается с помощью игл? А что -- с помощью солнечных лучей? 4. Какие краски нужны для иллюстрирования этого стихотворения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Луг. Траву, цветы. 2. Солнце. Потому что растения не могут жить без солнца. 3. Они похожи по форме. Нет, не только из-за сходства формы. С помощью игл шьют одежду. С помощью солнечных лучей растут растения. 4. Желтый, зеленый, фиолетовый, белый, голубой цвет.
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