Кто был современником Хакназара 7 класс

История
Кто был современником Хакназара 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Были его современиками иван грозный, он же иван 4 и борис годунов
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