Как промышленая революция появилась в области транспортных перевозок?

История
Как промышленая революция появилась в области транспортных перевозок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промы́шленная револю́ция (промы́шленный переворо́т, Вели́кая индустриа́льная револю́ция) — это переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. Переход от преимущественно аграрной экономики к индустриальному производству, в результате которого происходит трансформация аграрного общества в индустриальное. Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно, но в целом можно считать, что период, когда происходили эти изменения начинался от второй половины XVIII века и продолжался в течение XIX века. Характерной чертой промышленной революции явился стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной индустрии и утверждение капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства.Термин «промышленная революция» был введен в научный оборот выдающимся французским экономистом Жеромом Бланки.Промышленная революция связана не просто с началом массового применения машин, но и с изменением всей структуры общества. Она сопровождалась резким повышением производительности труда, быстрой урбанизацией, началом быстрого экономического роста (до этого экономический рост, как правило, был заметен лишь в масштабах столетий), исторически быстрым увеличением жизненного уровня населения. Промышленная революция позволила на протяжении жизни всего лишь 3-5 поколений перейти от аграрного общества (где большинство населения вело натуральное хозяйство) к индустриальному.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык!!!!Помогите пожалуйста!!!!3 класс!!
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите 3 тапсырма !!!
Ответить
Русский язык
Предложения про слово завтра и разобрать это-же предложения по члену
Ответить
История
Сравнить Парламент в Англии и Генеральные штаты во Франции. 1.Устройство 2.Какие сословия участвовали в работе 3.Какие вопросы решались 4....
Ответить
Алгебра
Выполните действия (5ab-3a^2-2b^2)(-4b^2-ab+6a^2)
Ответить