Предложения про слово завтра и разобрать это-же предложения по члену

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Предложения про слово завтра и разобрать это-же предложения по члену
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завтра будет ясная погода. (что?существительное)погода.(погода какая ?прилагательное) ясная.(когда будет ?) завтра (обстоятельство)
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