Какие есть виды рифмовок?
Литература
Какие есть виды рифмовок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перекрёстная; Кольцевая(охватная, опоясывающая); Парная(смежная).
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