Определи название моря, порта и течения по описанию. 1) Море относится к бассейну ??еверного Ледовитого океана. На его побережье находится один из самых северных городов-апортов России. Порт работает круглый год, поскольку зде...
География
Определи название моря, порта и течения по описанию. 1) Море относится к бассейну ??еверного Ледовитого океана. На его побережье находится один из самых северных городов-апортов России. Порт работает круглый год, поскольку здесь проходит теплое течение. Море названо в честь мореплавателя. Определи остров по его описанию. 2)Этот остров называют «островом огня и льда». Здесь расположено 26 действующих вулканов, множество ледников и гейзеров. Горячая вода из источников используется для бытовых нужд. 3)Этот самый крупный полуостров на земном шаре расположен в Азии. Его омывают воды океана, моря и залива. Здесь проходят важные торговые пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берингово море , остров Сахалин , аравийский полуостров , вроде так
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