Сосчитайте, сколько существует двузначных чисел, у которых все цифры нечетные?
Математика
Сосчитайте, сколько существует двузначных чисел, у которых все цифры нечетные?
Ответ(ы) на вопрос:
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13,15,17,19,31,35,37,39,51,53,57,59,71,73,75,79,91,93,95,97
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