Примеры глобальных экологических котостроф.
Биология
Примеры глобальных экологических котостроф.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные катастрофы: кислородная катастрофа, извержения вулканов, лимнологическая катастрофа. Техногенные катастрофы: заражение питьевой воды, повышение концентрации СО2 в воздухе, исчезновение морей, глобальное потепление, радиационное загрязнение и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Восстанови последовательность событий а сказке о царе салтане Подмена грамоты Избавление царевны от злого коршуна Царь Салтан выбирает жену ...
Биология
У кого многие представители развиваются с превращением? плоские черви, круглые черви, либо кольчатые?
Русский язык
Русский язык