Примеры глобальных экологических котостроф.

Биология
Примеры глобальных экологических котостроф.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные катастрофы:  кислородная катастрофа, извержения вулканов, лимнологическая катастрофа. Техногенные катастрофы:  заражение питьевой воды, повышение концентрации СО2 в воздухе, исчезновение морей, глобальное потепление, радиационное загрязнение и т.д.
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