Яка відповідь гуморестичний твір малий за розміром

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Яка відповідь гуморестичний твір малий за розміром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидимо ми на уроці.Вчитель щось базікає.Нову тему пояснює.як пташка пілікає.Раптом Машка пита Дашку чи та любить Сашку.От і Христя вже включилася ,захищають давай хлопчину.Ну а сашка малючок на останній парті ручку тягне ,відповість хоче він негайно.Раптом вчитель повернулась і пита Яке питання?Ой та ми тут просто виясняєм хто до дошки в нас піде.гадаю,я з цим швидше справлюсь ану всі троє ви ідіть.Яке питання?
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