Где возникло польское государство (ТОЛЬКО ОТВЕТ, МНЕ НЕ НУЖНА ЦЕЛАЯ СТАТЬЯ!!!!!!)
История
Где возникло польское государство (ТОЛЬКО ОТВЕТ, МНЕ НЕ НУЖНА ЦЕЛАЯ СТАТЬЯ!!!!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особое значение имели два центра: вислицко-краковский в Малой Польше (княжество вислян) и гнезненско-познаньский в Великой Польше (княжество полян). Висляне в конце IX века оказались под властью Великой Моравии, а затем попали в в зависимость от Чехии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите все словосочетания из предложения-необыкновенно приятно дуновение лёгкого ветерка в жаркий полдень.
Окружающий мир
Литература
Английский язык