Где возникло польское государство (ТОЛЬКО ОТВЕТ, МНЕ НЕ НУЖНА ЦЕЛАЯ СТАТЬЯ!!!!!!)

История
Где возникло польское государство (ТОЛЬКО ОТВЕТ, МНЕ НЕ НУЖНА ЦЕЛАЯ СТАТЬЯ!!!!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особое значение имели два центра: вислицко-краковский в Малой Польше (княжество вислян) и гнезненско-познаньский в Великой Польше (княжество полян). Висляне в конце IX века оказались под властью Великой Моравии, а затем попали в  в зависимость от Чехии.
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