Какое отношение к процессам индивидуального развития имеет регенерация?
Биология
Какое отношение к процессам индивидуального развития имеет регенерация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При типичной регенерации утраченная часть замещается путем развития точно такой же части.
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