Срочно помогите!!!! 1)какие связи стабилизируют третичную структуру белка? 2)из ос??атков каких веществ состоит нуклеотид рнк? 3)сколько водородных связей образуется между комплиментарными азотистыми основаниями? 4)какое кол...

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1)третичную -ионные и ковалентные (дисульфидные) 2) состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания РНК также относятся к классам пиримидинов и пуринов.4) При окислении 1 г жира в организме выделяется 9,3 ккал; 1 г углеводов — 4,1 ккал тепла и 1 г белка — 4,1 ккал. 5) Незаменимыми называются аминокислоты, которые организм неспособен синтезировать, а следовательно, они должны поступать с белком пищи. Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треони́н, триптофан и фенилалани́н; также часто к незаменимым относят гистидин[1][2]. .Аргинин и гистидин являются незаменимыми аминокислотами для детей