Срочно помогите!!!! 1)какие связи стабилизируют третичную структуру белка? 2)из ос??атков каких веществ состоит нуклеотид рнк? 3)сколько водородных связей образуется между комплиментарными азотистыми основаниями? 4)какое кол...
Биология
Срочно помогите!!!! 1)какие связи стабилизируют третичную структуру белка? 2)из ос??атков каких веществ состоит нуклеотид рнк? 3)сколько водородных связей образуется между комплиментарными азотистыми основаниями? 4)какое количество энергии выделяется при окислении 1 грамма белков,жиров и углеводов? 5)какие аминокислоты называют незаменимыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)третичную -ионные и ковалентные (дисульфидные) 2) состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания РНК также относятся к классам пиримидинов и пуринов.4) При окислении 1 г жира в организме выделяется 9,3 ккал; 1 г углеводов — 4,1 ккал тепла и 1 г белка — 4,1 ккал. 5) Незаменимыми называются аминокислоты, которые организм неспособен синтезировать, а следовательно, они должны поступать с белком пищи. Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треони́н, триптофан и фенилалани́н; также часто к незаменимым относят гистидин[1][2]. .Аргинин и гистидин являются незаменимыми аминокислотами для детей
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