Какие произведения не закончил Н. В. Гоголь,помимо Мертвых душ?
Литература
Какие произведения не закончил Н. В. Гоголь,помимо Мертвых душ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что еще в 1833 году Гоголь писал комедию "Владимир третьей степени", но не завершил её, так как увидел, "что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит..."
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
3. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 1) белеющий парус 3) сломанные стулья 2) разрушившийся дом 4) лечащий врач
Алгебра
История
Українська мова