Помогите нужно окр мир 3 класс про подснежник

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Подснежник — самое раннее мелколуковичное растение. Подснежник получил свое название за способность растения пробиваться из земли и зацветать с первыми теплыми весенними лучами солнца, когда чуть подтает снег. Все без исключения представители рода подснежников являются охраняемыми растениями, а некоторые редкие виды стоят на грани исчезновения, и спасти их можно, выращивая в культуре. Особенно рано зацветает и продолжительно цветет подснежник белоцветный. Его цветение длится около 30 дней. Цветки белые с желтым пятном внутри, имеют приятный аромат. Более позднее, но также длительное цветение наблюдается у подснежников складчатого и кавказского.