Проверяемая безударная гдасная в корне

Русский язык
Проверяемая безударная гдасная в корне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И в каком таком корне?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Где-то за лесом всходит солнце но
Ответить
Другие предметы
Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення
Ответить
Русский язык
Узнай в Толковом словоре значения выделенных слов.Напиши их
Ответить
История
Где возникло польское государство (ТОЛЬКО ОТВЕТ, МНЕ НЕ НУЖНА ЦЕЛАЯ СТАТЬЯ!!!!!!)
Ответить
Русский язык
Выпишите все словосочетания из предложения-необыкновенно приятно дуновение лёгкого ветерка в жаркий полдень.
Ответить