Составьте рассказ от имени египтянина о посещении храма по плану: 1) аллея сфинксо??;2) обелиски,статуи,башни;3)вход во двор; 4)колонный зал;5)помещение со статуей бога.
История
Составьте рассказ от имени египтянина о посещении храма по плану: 1) аллея сфинксо??;2) обелиски,статуи,башни;3)вход во двор; 4)колонный зал;5)помещение со статуей бога.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я видел храм сфинксов они выражины львами, тиграми или кошками. А дальше статуи фараонов и гробов выглядит как на Хеллоуин, а статуи фароонов и клеопатр выглядят как живые. На входе пнсчанный песок и полящее солнце и нет воды. А в помещении со статуей Бога туда ходят люди чтобы посмотреть как египтянины изобразили Бога или просто помолитсяю
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