Вставь пропущенные буквы. Определить какими частями речи являются выделенные слова. Рядом в скобках напиши их начальную форму

Русский язык
Вставь пропущенные буквы. Определить какими частями речи являются выделенные слова. Рядом в скобках напиши их начальную форму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берег- существительное. отвечает на вопрос "кто ,что?"
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