Вставь пропущенные буквы. Определить какими частями речи являются выделенные слова. Рядом в скобках напиши их начальную форму

Русский язык

Вставь пропущенные буквы. Определить какими частями речи являются выделенные слова. Рядом в скобках напиши их начальную форму

Автор: Гость