Зацвела черемуха это же не распространение предложение?

Русский язык
Зацвела черемуха это же не распространение предложение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нанесения нееееееееееет
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