Внимательно посмотрите на маршруты каждой машинки и скажите, какой из них самый к??роткий и кто станет победителем гонки?

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Внимательно посмотрите на маршруты каждой машинки и скажите, какой из них самый к??роткий и кто станет победителем гонки?

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