Помогите!!! 3 тапсырма!!!

Қазақ тiлi
Помогите!!! 3 тапсырма!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Мен қазыналық үйде тұрамын Сіз пəтер сатып алдыңыз Біздің өз бөлмеміз бар Сендер жеке меншік үйде тұрасындар ма Сіздердің үйлеріңіз неше бөлмелі
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