Как проспрягать каждый глагол в настоящем,в простом и будущем времени ,завертеть ??лу,завертеться от игр,встречать весну,встречаться с девушкой
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Как проспрягать каждый глагол в настоящем,в простом и будущем времени ,завертеть ??лу,завертеться от игр,встречать весну,встречаться с девушкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завертил, завертила, завертило, завертило, завертилось, завертилась, завертился, завертит, завертится, вертит, вертится. Встречает, встречается, встречало, встречала, встречал, встречался, встречалась, встречалось, встретится, встретит.
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