Как проверить слово вспашет в неопределенной форме
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Как проверить слово вспашет в неопределенной форме
Ответ(ы):
Гость:
Слово "вспашет" в неопределенной форме будет "вспахать".
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