Как разделить окружность на три равных части

Математика
Как разделить окружность на три равных части
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Гость:
В полосочку и будет все правельно или по горизонтали
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