В двух кассах было 807 грн. Когда из первой кассы выдали 167 грн, то в ней осталось123 грн. Сколько денег было в каждой кассе сначала?

Математика
В двух кассах было 807 грн. Когда из первой кассы выдали 167 грн, то в ней осталось123 грн. Сколько денег было в каждой кассе сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
167 + 123 = 290 (грн.) - в первой кассе. 807 - 290 = 517 ( грн.) - во второй кассе.
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