В двух кассах было 807 грн. Когда из первой кассы выдали 167 грн, то в ней осталось123 грн. Сколько денег было в каждой кассе сначала?

Математика

В двух кассах было 807 грн. Когда из первой кассы выдали 167 грн, то в ней осталось123 грн. Сколько денег было в каждой кассе сначала?

Автор: Гость