Как размножаются красные водоросли? (краткий ответ ),каково их значение?(краткий о??вет ). Бурые водоросли:Численность,представители ,особое строение ,способ питания ,среда обитания, размножение и их значение (всё это краткими...

Гость: Гость:

1. Размножение у красных водорослей половое(оогамия) и бесполое(вегетативное - деление клетки пополам, фрагментация таллома или колонии) 2. Значение красных водорослей: продуценты, выделяют кислород, участвуют в пищевых цепях, убежище для животных, источники желеобразных в-в и загустителей, индикатор состояния среды, лекарственные средства, пища для человека, кормовая еда и удобрения. 3. Бурые водоросли: 1) 1500 видов 2) Дифференцировка на ткани 3)Автотрофы 4) Все морские,бентосные формы 5) Размножение половое и бесполое (вегетативное и собственно бесполое) 6)Продуценты, выделяют кислород, участвуют в пищевых цепях, служат укрытием для животных, источники альгинатов, многоатомных спиртов, служат пищей для животных и человека, удобрение.