Как разобрать предложение Счастливого тебе путешествие , паучок !
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Как разобрать предложение Счастливого тебе путешествие , паучок !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастливого(какого) тебе(кому) путешествие(что), паучок(обращение, не является членом предложения) !
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