Составьте текс со словами:старый дуб,построили скворечник,густая листва,семья ск??орцов,черный кот, страшно,битва,победа

Гость: Гость:

Где-то в старом парке стоит старый дуб.Ветхий и печальный. Густая листва делает дерево королем среди понуривших голову березок и сосенок. В глубине этой роскошной кроны дуба прячется скворечник. Местные мальчишки соорудили его из еловых дощечек и папиных гвоздей. Получился домик очень даже аккуратный. Когда потеплело,в скворечник заехала семья скворцов.Так сказать,новые квартиранты. Было им весело,прыгали птички с одной ветки на другую,но вот...что это? Краем глаза глава семейства заметил черного дикого кота. Ловко и быстро метнулось разъяренное животное в сторону птиц. Скворец не теряя ни минуты начал предупреждать об опасности. Небольшое семейство моментально оказалось в своем убежище-скворечнике. Им было безумно страшно,ведь если попасть в когтище этого кота,то смерть будет неминуема. Тихо проследовал кот к скворцу , шла битва,но сражался только кот. Со скворечником. Ведь окошко ,куда можно было залететь слишком маленькое и кот не мог проследовать за птицами. Вот такую победу одержали скворцы!