Как реформация изменила образ Европы?

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Реформация в Европе сыграла весьма важную роль в перевороте общественного сознания. Революционные настроения, связанные с реформацией (реформа - изменения) очень долго колыхали всё европейское сообщество.В частности, вольности и свободы, впервые объявленные во время информации продемонстрировали качественно новый уровень жизни, от которого население центральной Европы так и не смогло впоследствии отказаться. Отмена крепосного права, свободы меньшинств привели к значительному экономическому рывку. Таким образом, социальная и эконномическая составляющая последствий Реформации коренным образом изменили ход общеевропейской истории.