Решите уравнение 4x во 2 степ =4x+3

Алгебра
Решите уравнение 4x во 2 степ =4x+3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х(2)-4х-3=0 д=b(2)-4ac д=(-4)(2)-4*4*(-3)=16-(-48)=64 х1/2=-b+/-(корень)д:2а х1=(4+8):8=1,5 х2=(4-8):8=-0.5
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