Как решается задача . Скорость катера по течению реки 22км в час а противтечения 18к?? в час . Найдите:а) скорость течения ; б) собственную скорость катера

Математика

Как решается задача . Скорость катера по течению реки 22км в час а противтечения 18к?? в час . Найдите:а) скорость течения ; б) собственную скорость катера

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