Как решается задача . Скорость катера по течению реки 22км в час а противтечения 18к?? в час . Найдите:а) скорость течения ; б) собственную скорость катера
Математика
Как решается задача . Скорость катера по течению реки 22км в час а противтечения 18к?? в час . Найдите:а) скорость течения ; б) собственную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22-18=4км/ч это удвоенная скорость течения реки 4:2=2км/ч скорость течения реки 22-2=20км/ч собственная скорость катера
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