Помогите решить уравнение. Тема смешанные числа 7 11/15 - (3 9/20 + 1 1/30) =
Математика
Помогите решить уравнение. Тема смешанные числа 7 11/15 - (3 9/20 + 1 1/30) =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 11/15 - (3 9/20 + 11/30) = 7 44/60 - (3 27/60 + 22/60) = 7 44/60 - 3 49/60 = 6 104/60 - 3 49/60 = 3 55/60 = 3 11/12
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