Как решать квадратные уравнение?

Алгебра
Как решать квадратные уравнение?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы получите самое полное объяснение по решению квадратных уравнений. Когда что-то остаётся непонятным по уроку, не стесняйтесь обратиться к учителю или друзьям, которые всё поняли. Ещё учебник можно почитать. Или теперь в учебниках этого не пишут?
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