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Почему пишется участливо?
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Почему пишется участливо?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От слова участие, как то так должно быть
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