Начертите отрезок АВ и разделите его в отношении 3:7
Геометрия
Начертите отрезок АВ и разделите его в отношении 3:7
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