В 1 ряду кустов смородины в 2.5 раза больше чем во втором если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым сколько кустов смородины было во втором ряду ...

Математика

В 1 ряду кустов смородины в 2.5 раза больше чем во втором если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым сколько кустов смородины было во втором ряду первоначально

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