В 1 ряду кустов смородины в 2.5 раза больше чем во втором если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым сколько кустов смородины было во втором ряду ...
Математика
В 1 ряду кустов смородины в 2.5 раза больше чем во втором если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым сколько кустов смородины было во втором ряду первоначально
Ответ(ы):
Гость:
х - кусты во втором ряду 2.5 х - кусты в первом ряду 2.5 х - 12 = х + 12 1.5 х = 12 + 12 1.5х = 24 х = 24 1.5 = 16 кустов было во втором ряду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Запиши названия зимних месяцев в языке народов твоего края,которые связаны: а) с я??лениями неживой природы; б) с явлениями живой природы; в) с тру...