В 1 ряду кустов смородины в 2.5 раза больше чем во втором если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым сколько кустов смородины было во втором ряду ...

Математика
В 1 ряду кустов смородины в 2.5 раза больше чем во втором если с первого ряда пересадить 12 кустов смородины на второй то количество кустов смородины в каждом ряду станет одинаковым сколько кустов смородины было во втором ряду первоначально
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 х  - кусты во втором ряду 2.5 х - кусты в первом ряду 2.5 х - 12 = х + 12 1.5 х = 12 + 12 1.5х = 24 х = 24 1.5 = 16 кустов было во втором ряду
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