Какие измерения надо провести чтобы определить какую примерно площадь занимает здание школы а)без пришкольного участка б)вместе с пришкольным участком? Сравните эти площади с 1 соткой и 1 гектаром.
Математика
Какие измерения надо провести чтобы определить какую примерно площадь занимает здание школы а)без пришкольного участка б)вместе с пришкольным участком? Сравните эти площади с 1 соткой и 1 гектаром.
Ответ(ы):
Гость:
1 га = 10 000 м² 1 сотка = 100 квадратных метра = 0.01гектара, А для того чтобы найти площади здания нужно измерить длину и ширину вместе с пришкольным участком нужно прибавить площадь учаска
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