На отрезке АВ выбрана точка С так что АС=80 и ВС=2
Математика
На отрезке АВ выбрана точка С так что АС=80 и ВС=2
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