Запиши названия зимних месяцев в языке народов твоего края,которые связаны: а) с я??лениями неживой природы; б) с явлениями живой природы; в) с трудом людей
Обществознание
Запиши названия зимних месяцев в языке народов твоего края,которые связаны: а) с я??лениями неживой природы; б) с явлениями живой природы; в) с трудом людей
Ответ(ы):
Гость:
А)Декабрь Б)Январь В) Февраль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю равному произведению знаменателей; приведи??е эти же дроби к наименьшему общему знаменателю: а) 1/4 и 1/6; б) ...
Математика
Какие измерения надо провести чтобы определить какую примерно площадь занимает здание школы а)без пришкольного участка б)вместе с пришкольным участ...