Запиши названия зимних месяцев в языке народов твоего края,которые связаны: а) с я??лениями неживой природы; б) с явлениями живой природы; в) с трудом людей

Обществознание

Запиши названия зимних месяцев в языке народов твоего края,которые связаны: а) с я??лениями неживой природы; б) с явлениями живой природы; в) с трудом людей

Автор: Гость