В каком предложении нет ошибок? Он с грустью смотрел в след удаляющейся девушке. Наверное...жизнь слишком сложна, чтобы пытаться её понять. Ветерок развивает ее русые волосы, весеннее солнышко пригревает землю. — Нам некогд...
Русский язык
В каком предложении нет ошибок? Он с грустью смотрел в след удаляющейся девушке. Наверное...жизнь слишком сложна, чтобы пытаться её понять. Ветерок развивает ее русые волосы, весеннее солнышко пригревает землю. — Нам некогда думать о будущем, пора действовать, — скомандовал капитан. Он не посредственно участвовал в сражениях.
Ответ(ы):
Гость:
Либо 3 либо 4, но больше склоняюсь к 3 предложению
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