Изображенные клетки расположены в: а . Жировой ткани в. Мышцах с. Коже д. Крови
Биология
Изображенные клетки расположены в: а . Жировой ткани в. Мышцах с. Коже д. Крови
Ответ(ы):
Гость:
Дорогуша, где рисунок-то?
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