В участке цепи сопротивление каждого рези стопа равно 3 Ом . найдите общее сопроти??ление цепи

Физика
В участке цепи сопротивление каждого рези стопа равно 3 Ом . найдите общее сопроти??ление цепи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотря какое соединение: если последовательное то сопротивление складывается, если параллельное то обратные величины складываются.Дайте побольше условия: сколько резисторов и как они соедины
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