Как решать примеры столбиком
Математика
Как решать примеры столбиком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 30+63= пишем первое слагаемое а это число 30 потом к нему прибавляем второе слогаемое это 63 вот так мы это подписываем +30 63 плюсуем 0 плюс 3 будет 3 подписываем потом 6 плюс 3 равно 9 вот так это выглядит +30 63 93
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