Как решать примеры столбиком

Гость: Гость:

Например 30+63= пишем первое слагаемое а это число 30 потом к нему прибавляем второе слогаемое это 63 вот так мы это подписываем +30 63 плюсуем 0 плюс 3 будет 3 подписываем потом 6 плюс 3 равно 9 вот так это выглядит +30 63 93