Как решать уравнения типа (-4x-3)(3x+0,6)=0 Виленкин 6 класс 38 параграф

Гость: Гость:

(-4х-3)(3х+0,6)=0 произведение =0, если один из множителей =0 -4х-3=0 -4х=3 х₁= х₁=-0,75 3х+0,6=0 3х=-0,6 х= -0,6 : 3 х₂=-0,2 Проверим: (-4 * (- 0,75) -3) (3 * (-0,75)+0,6) = = (3-3) * ( -1,65)=0* (-1,65)=0 (-4*(-0,2) -3)( 3*(-0,2)+0,6)= = (0,8 -3 ) (-0,6+0,6)= = 2,2*0=0 Ответ:х₁=-0,75 , х₂=-0,2