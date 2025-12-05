Найти Значение выражения 12,378 × y,если: a) y=10 б)y=10000 Найти значение выражения 48,7 ÷ m,е??ли: a) m=10 б) m=100 Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5; 5/12/25
Математика
Найти Значение выражения 12,378 × y,если: a) y=10 б)y=10000 Найти значение выражения 48,7 ÷ m,е??ли: a) m=10 б) m=100 Представьте в виде десятичных дробей числа 2/5; 5/12/25
Ответ(ы) на вопрос:
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12.378*10=123.780 12378*10.000=123.780.000
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