Как решить 432 3) 4)
Математика
Как решить 432 3) 4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю правильно ли я увидела вместо с подставляем 53, получим 3) 15(53-8х)=75 795-120х=75 -120х=-720 х=6 4) (6х-29)8=104 48x-232=104 48x=336 x=7
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